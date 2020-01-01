Форвард Вулверхемптона Траоре не виключає свого переходу в Реал – він є вихованцем Барселони

Нападник англійського Вулверхемптона Адама Траоре заявив, що розглядає варіант із поверненням у чемпіонат Іспанії у майбутньому.

"Якщо у мене буде нагода перейти в Реал, я це зроблю. Я не закриваю жодних дверей. З Барселоною сталося непорозуміння. Сталося те, що мені не сподобалося, але я краще залишу це при собі.

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Чому б не повернутися в Іспанію у майбутньому? Поки що не концентруюся на цьому, адже я дав обіцянку стати одним з найкращих в Англії", – цитує Траоре Marca.

Зазначимо, що Траоре почав займатися в академії Барселони у віці 8 років. В його активі є 1 матч за першу команду "синьо-гранатових". 23-річний нападник у 2015 році переїхав на Туманний Альбіон – права на нього викупила Астон Вілла. Пізніше він виступав за Мідлсбро, а до Вулверхемптона приєднався влітку 2018 року.

До слова, у поточному сезоні Траоре забив 4 голи в АПЛ, 3 із яких – у ворота Манчестер Сіті. У листопаді 2019-го нападник отримав дебютний виклик у національну збірну Іспанії.

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