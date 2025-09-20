Нападник Вереса Денис Ндукве відсторонений від ігор після грубого порушення в матчі УПЛ проти Кудрівки.

У п’ятому турі Української Прем’єр-ліги Верес у поєдинку з Кудрівкою недорахувався одного з нападників. На 25-й хвилині зустрічі форвард рівненського клубу Денис Ндукве після програної повітряної дуелі навмисне вдарив суперника по ногах і одразу побачив перед собою пряму червону картку.

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу розглянув епізод. За рішенням КДК, 25-річного нападника дискваліфіковано на три матчі, один із яких – умовно.

Таким чином, Ндукве обов’язково пропустить найближчу гру чемпіонату проти Колоса, а також кубковий поєдинок із Локомотивом Київ.

