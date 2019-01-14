Форвард Тондели Аранго не забив у порожні ворота з кількох метрів – курйоз дня

У Португалії нападник Тондели Крістіан Аранго мав чудову можливість забити гол, але примудрився не влучити в порожні ворота.

У матчі 17 туру Прімейри ліги Шавеш вдома приймав Тонделу. За рахунку 1:0 на користь господарів Тондела мала чудовий шанс відновити рівновагу.

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Після удару зі штрафного голкіпер Шавеша відбив м'яч перед собою, і колумбійський нападник Крістіан Аранго повинен був добити м'яч у порожні ворота. Але замість цього він пробив повз них.

Шавеш після 17 турів перебуває на 17 сходинці в турнірній таблиці з 12 очками в активі, тоді як Тондела йде 13-ю, набравши 18 пунктів.

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