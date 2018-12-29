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Форвард суперника Шахтаря Айнтрахта Йовіч потрапив у ДТП – є постраждалі

20:12 321 Читать на русском
Форвард суперника Шахтаря Айнтрахта Йовіч потрапив у ДТП – є постраждалі
Лука Йовіч / ФК Айнтрахт Франкфурт

Нападник Айнтрахта Лука Йовіч потрапив у ДТП у Боснії та Герцеговині та суттєво пошкодив автомобіль.

Лука Йовіч потрапив у ДТП в Патковаці, який знаходиться в Боснії та Герцеговині, повідомляє infobijeljina.com.

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Сербський нападник їхав трасою Бієльїна-Зворнік приблизно о 22:00, і його Мерседес зіштовхнувся з двома іншими машинами. Повідомляється, що одна особа постраждала.

Правоохоронні органи Боснії та Герцеговини надали лише ініціали водія автомобіля – LJ.

У сезоні 2018/19 серб забив 12 голів у Бундеслізі і очолює гонку бомбардирів разом з нападником Борусії Д Пако Алькасером.

Теги
Німеччина Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Лука Йовіч Лука Йовіч
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