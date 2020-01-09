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Форвард Сканторпа розкішно покарав за пихатість таланта Манчестер Сіті Харвуда-Белліса

20:45 804 Читать на русском
Форвард Сканторпа розкішно покарав за пихатість таланта Манчестер Сіті Харвуда-Белліса
Ван Вен приймає вітання від одноклубників / твіттер Сканторпа

Незвична історія, антигероєм якої став оборонець Манчестер Сіті Тейлор Харвуд-Белліс, трапилася у матчі 1/8 фіналу Трофею Англійської футбольної ліги проти представника Ліги 2 Сканторпа.

17-річний центрбек "містян", якого Пеп Гвардіола, поступово підпускає до першої команди, з перших хвилин зверхньо висловлювався на адресу суперників.

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Зокрема, нідерландському нападнику "залізяк" Кевіну ван Вену Харвуд-Белліс почав розповідати, наскільки більше він заробляє у порівнянні з представником Ліги 2. Та демотивувати опонента не вдалося. Більше того, форвард відповів найкращим способом з усіх можливих – оформив дубль і віддав асист ще в першій третині поєдинку. Оговтатися від такого шоку Манчестер Сіті U-21 не зумів, забивши лише один гол після перерви. До чвертьфіналу вийшов Сканторп.

Уже після матчу ван Вен відповів Харвуду-Беллісу й словесно, в своєму твіттері:

Якщо вам потрібні нормальні гравці, які не вимахуються і дають результат, то зателефонуйте мені, Сіті.

Відзначимо, що Тейлор Харвуд-Белліс лише в нинішньому сезоні 2019/20 дебютував за "містян" на професіональному рівні. Наразі в активі пихатого оборонця 4 матчі (1 гол) в усіх турнірах.

Трофей Англійської футбольної ліги – щорічний турнір, участь у якому беруть 48 команд Ліги 1 та Ліги 2, а також 16 молодіжних команд клубів Прем'єр-ліги та Чемпіоншипу.

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Теги
Англія футбольні курйози Сканторп Сканторп Тейлор Харвуд-Белліс Тейлор Харвуд-Белліс Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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