Екстракляса, 6 тур

Яґеллонія – Медзь – 2:1

Голи: Гуаль, 69 (п), Нене, 90+7 – Енрікес, 32 (п)

Новачок елітного дивізіону був близьким до того, аби взяти очки на полі фаворита зустрічі. Ерікес відкрив рахунок в першому таймі ударом з пенальті. Відновив рівновагу Марк Гуаль, права на якого досі належать Ск Дніпро-1. Для іспанця це другий гол за клуб.

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Нічийний рахунок протримався до останніх секунд матчу. Проте Яґеллонії судилося здобути перемогу. Дякувати потрібно Нене, який став автором шедеврального гола.