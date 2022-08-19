Форвард СК Дніпро-1 знову забив за польський клуб, його одноклубник організував переможний шедевр на останніх секундах
22:00 - Читать на русском
Яґеллонія обіграла Медзь в рамках 6-го туру чемпіонату Польщі.
Екстракляса, 6 тур
Яґеллонія – Медзь – 2:1
Голи: Гуаль, 69 (п), Нене, 90+7 – Енрікес, 32 (п)
Новачок елітного дивізіону був близьким до того, аби взяти очки на полі фаворита зустрічі. Ерікес відкрив рахунок в першому таймі ударом з пенальті. Відновив рівновагу Марк Гуаль, права на якого досі належать Ск Дніпро-1. Для іспанця це другий гол за клуб.
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Нічийний рахунок протримався до останніх секунд матчу. Проте Яґеллонії судилося здобути перемогу. Дякувати потрібно Нене, який став автором шедеврального гола.
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