"Грати за національну збірну, а не юнацьку – це мета, напевне, всіх українських футболістів. Я знаю, що швидко це не прийде, мені треба себе ще проявити. Я лише раз грав за збірну U-18.

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Сподіваюся, в кваліфікації в Ізраїлі наступного року, якщо не скасують, я зможу себе проявити. Показати, на що я здатний, щоб мене викликали в збірну U-21. Якщо і там себе добре покажу – то нарешті в національну збірну", – сказав Ігаль в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, батьки Брука родом із України. У ранньому віці він разом з ними переїхав до Ізраїлю, а пізніше в Канаду. Цікаво, що Ігаль виступав за збірну України U-18. У поточному сезоні в нього лише два зіграні поєдинки за Шальке U-19.

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