Нападник Богдан В'юнник, права на якого належать Шахтарю, продовжить виступи у другому дивізіоні чемпіонату Австрії.

Богдан В'юнник став гравцем австрійського Грацера, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Першу частину сезону нападник провів у швейцарському Цюріху, проте сторони достроково припинили співпрацю. Грацер виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Австрії.

Зауважимо, що В'юнник зіграв 14 матчів за Цюріх у поточному сезоні, проте записав до свого активу лише 1 гольову передачу.

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