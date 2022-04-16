Нападник "гірників" Богдан В'юнник, який на правах оренди виступає за Цюріх, розповів про перехід у чемпіонат Швейцарії.

"У команді мене прийняли добре. Кожен надає максимальну допомогу та підтримку. Цікавляться долею моїх близьких та ситуацією в країні. Це неймовірні люди, яким я дуже вдячний.

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Щодо трансферу, то це було спільне рішення з керівництвом Шахтаря. Воно продиктоване тим, щоб якнайбільше людей бачили українців закордоном і знали, що відбувається у нас у країні.

Я неймовірно пишаюся тим, що я українець і готовий прославляти нашу країну на міжнародній арені. Слава Україні!" – сказав В'юнник у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Богдан – вихованець Шахтаря. Поточний сезон футболіст розпочав в оренді у Маріуполі, за який провів 13 матчів у всіх турнірах (1 гол і 1 асист).

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