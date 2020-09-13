Форвард Шахтаря Оларенваджу Кайоде не зміг домовитись про свій трансфер в Різеспор, повідомляє видання Score Nigeria.

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27-річний нападник вже розпочав переговори зі ще одним представником турецької Суперліги – Сівасспором. До слова, за цей клуб виступає український півзахисник Сергій Рибалка.

Минулий сезон Кайоде провів в Газішехірі на правах оренди – клуб був зацікавлений у тому, аби зберегти гравця, однак не зміг домовитись з нігерійцем через надто високі вимоги по зарплаті. Минулого сезону він провів за свою команду 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, Кайоде має чинний контракт з Шахтарем – угода діятиме до 30 червня 2023 року. Transfermarkt оцінює футболіста у 2,5 млн євро.

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