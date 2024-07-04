У матчі 22-го туру МЛС Цинциннаті на виїзді зумів вирвати перемогу в ДС Юнайдет (3:2). Читайте звіт про гру і дивіться відео голів у цій новині на "Футбол 24".

МЛС, 22-й тур

ДС Юнайтед – Цинциннаті – 2:3

Голи: Родрігес, 24, Пірані, 69 – Келсі, 10, Буха, 39, 63

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Цинциннаті, за який на правах оренди виступає форвард Шахтаря Кевін Келсі, піднявся вже на другу сходинку турнірної таблиці Східної конференції і лише на 2 пункти відстає від Інтера Маямі, маючи гру в запасі. Творцем такого успіху став, у тому числі і венесуельський нападник "гірників", якому вдалось відзначитись вже п'ятим голом з часу переїзду за океан.

Цього разу від Кевіна постраждав ДС Юнайтед – нападник скористався помилкою голкіпера, зіграв до кінця і курйозним голом відкрив рахунок у матчі. Господарям вдалось забити двічі, але дубль чеського хавбека Бухи приніс представнику штату Огайо чергову перемогу.

Нагадаємо, Келсі перебрався у Шахтар з уругвайського Бостон Рівер у січні 2023 року за 1 млн євро. Його контракт з "гірниками" чинний до 21 грудня 2027 року. Термін оренди Кевіна, яка обійшлась Цинциннаті у 650 тисяч євро, розрахований до 31 грудня 2024 року.

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