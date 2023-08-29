Нападник Шахтаря Богдан В'юнник може продовжити кар'єру у Польщі, повідомляє LEGIONERS.UA.

Шахтар офіційно продовжив контракт з форвардом збірної України

21-річним футболістом предметно цікавиться гданська Лехія. За інформацією джерела, "біло-зелені" вже розпочали переговори щодо трансферу гравця. Цікаво, що раніше ЗМІ писали про інтерес до гравця з боку швейцарських Янг Бойза, Санкт-Галлена та Люцерна, а також Динамо Чеське Будейовіце.

Нагадаємо, В'юнник – вихованець Шахтаря, за який і розпочав професіональну кар'єру у 2018 році. Виступав в оренді за Маріуполь (2021), Цюріх (2022/23) та Грацер (2023). У складі молодіжної збірної України став бронзовим призером Євро-2023, і вперше в історії виборов для України право виступати на Олімпіаді. У поточному сезоні провів за "гірників" 4 матчі без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

Лехія за підсумками минулого чемпіонату вилетіла з Екстракляси і нині після 6-ти турів йде у турнірній таблиці Дивізіону 1 сьомою, набравши 10 очок. До слова, за гданців вже виступають два українці – голкіпер Богдан Сарнавський та півзахисник Іван Желізко. Окрім того, нещодавно до команди приєднався екс-лідер Кривбаса Ріфет Капіч, а екс-хавбек Зорі Максим Хлань проходить перегляд у клубі.

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