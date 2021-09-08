Збірна Алжиру несподівано не змогла здолати Буркіна-Фасо в рамках 2-го туру кваліфікації на ЧС-2022.

У стартовому складі буркінійців вийшов нападник донецького Шахтаря Лассіна Траоре, який у другому матчі поспіль результативно допоміг своїй збірній.

Чехія – Україна: анонс товариського матчу

Форвард забив у переможному матчі зі збірною Нігеру (2:0), а вчора посприяв справжній сенсації – Буркіна-Фасо зуміла відібрати очки у чинного переможця Кубка африканських націй. Лассіна Траоре асистував Абду Тапсобі, який встановив остаточний рахунок – 1:1.

Після двох турів Алжир та Буркіна-Фасо ділять лідерство у групі А. Далі пройде лише переможець квартету.

Боснія і Герцеговина сенсаційно спіткнулася проти Казахстану: шалена нічия на користь України

Для перегляду відео перейдіть на YouTube