Український легіонер Богдан В'юнник відзначився черговою результативною дією в Європі. Читайте звіт про його гру на "Футбол 24".

Австрія, Друга Бундесліга, 22-й тур

Грацер – Форвертс Штайр – 3:2

Голи: Ястремскі, 1, 52, Шістль, 13 – Бумбергер, 12, Лагедер, 60

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У другому за силою дивізіоні чемпіонату Австрії Грацер на своєму полі здобув перемогу над одним з аутсайдерів Форвертс Штайр. Господарі вийшли вперед вже на першій хвилині матчу зусиллями Ястремскі. За трохи гості відновили статус-кво, але вже у наступній атаці "червоні" знову повели в рахунку.

По перерві Ястремскі оформив дубль і допоміг йому у цьому Богдан В'юнник. Український нападник обігрався з партнером у центрі поля, змістився ближче до штрафного майданчика, отримав п'ятою пас у відповідь і вивів німецького форварда сам на сам. За трохи Форвертс знову скоротив до мінімуму, запаливши інтригу, але врятувати бодай нічию так і не зумів.

Як наслідок, Грацер набрав 43 пункти і посідає третю сходинку. Від лідера – Санкт-Пельтена – його відділяє 2 очки.

В'юнник у поточному сезоні провів за австрійців 6 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 1 асист. Його оренда розрахована 30 червня 2023 року.

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