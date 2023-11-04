"Дуже радий, що ми перемогли. Це історичне дербі, то дуже щасливий. Нарешті ми показали, що найкращі.

Луческу офіційно покинув Динамо

Потрібно так само продовжувати. Сьогодні була гарна гра, тому що хлопці виконали те, що ми робили на тренуваннях", – сказав В'юнник у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, Динамо мінімально поступилось Шахтарю (0:1). В'юнник не потрапив навіть у заявку. Після матчу головний тренер киян Мірча Луческу подав у відставку.

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