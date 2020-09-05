Іспанська Севілья теж постраждала від пандемії COVID-19.

Мунір Ель-Хаддаді отримав позитивний результат тесту на коронавірус, інформує офіційний сайт Севільї.

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Самопочуття гравця в нормі – іспанець наразі перебуває вдома на самоізоляції, а хвороба протікає без симптомів. До слова, вся команда перед поновленням тренувань здала тести, проте хворобу виявили лише в Муніра.

Зазначимо, що у минулому сезоні Ла Ліги форвард провів за Севілью 32 поєдинки в усіх турнірах, зумів відзначитись десятьма голами та чотирма асистами.

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