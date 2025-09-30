– Ти отримав дебютний виклик до збірної України U-21. Які завдання ставиш перед собою в плані розвитку у збірній України?

– Завжди мріяв грати за збірну та готовий приносити їй користь. Але для початку потрібно знайти там своє місце.

– Зважаючи на твої особисті досягнення протягом цього сезону, які завдання ставиш перед собою на наступні пару років саме в клубному футболі?

– Я не аналізую свої досягнення. Як каже мій агент: "Ми в процесі". Я працюю, намагаюся повністю виконувати завдання тренера. Розумію, що мені потрібно багато працювати, тому роблю це щодня, – сказав Попов для Суспільного.

Додамо, що Богдан Попов цього сезону активно проявляє себе за італійський Емполі: у шести турах Серії B він відзначився 4 голами.

