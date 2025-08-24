Нападник Емполі Богдан Попов після вдалого початку сезону сподівається знову захищати кольори України.

18-річний українець почав регулярно грати за дорослу команду "адзуррі" і дублем приніс перемогу над Падовою (3:1). Попов сподівається привернути увагу тренерів збірних України. Востаннє форвард Емполі отримував виклик до U-17 ще у травні минулого року.

Українець дублем приніс своїй команді перемогу в Італії – відеоогляд матчу з шедевром у стилі ЧС-2014

– Вас давно не викликали до юнацької збірної України – як вважаєте, чому? Чи спілкувались ви останнім часом з головним тренером юнацької збірної України Дмитром Михайленком або кимось із його штабу?

– Чому не викликали – це питання не до мене. Наразi протягом кiлька останнiх мiсяцiв Дмитро Михайленко зi мною постiйно в контактi. Постiйно цiкавиться, розпитує, що i як.

До речi, минулого тижня в клуб прийшло запрошення в збiрну на товариськi матчi, якi пройдуть на початку вересня в Iспанiї, – резюмував Попов у коментарі sport-express.ua.

Екс-гравець збірної України оформив дубль у чемпіонаті Італії – це лише другий поєдинок за основу