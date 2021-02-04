Нападник Селтіка Альбіан Аєті вдався до хитрощів у матчі чемпіонату Шотландії проти Кілмарнока.

"Обручі" вже мали перевагу у один м'яч, коли на 53 хвилині швейцарець заробив пенальті за допомогою дайвінгу.

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Аєті у карному майданчику прокинув м'яч повз голкіпера Кілмарнока, який і не думав чіпати суперника. Зненацька форвард Селтіка підкосив ноги і на газоні почав корчитися від неймовірного "болю". Головний рефері "повівся" на таку акторську гру, а VAR у чемпіонаті Шотландії немає. Едуар реалізував "липовий" пенальті, а до кінця матчу Селтік оформив розгром.

Поведінка Аєті зацікавила дисциплінарний комітет. Екс-партнер Ярмоленка (разом виступали у Вест Хемі) ризикує отримати двоматчеву дискваліфікацію за "навмисну оману арбітра".

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