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Форвард Саутгемптона Обафемі став наймолодшим ірландцем, який забивав в АПЛ

19:27 62 Читать на русском
Форвард Саутгемптона Обафемі став наймолодшим ірландцем, який забивав в АПЛ
Майкл Обафемі в обіймах Натана Редмонда / фото із соцмереж

Нападник Майкл Обафемі допоміг Саутгемптону здобути виїзну перемогу над Хаддерсфілдом (3:1) у 18-му турі англійської Прем'єр-ліги та встановив унікальне досягнення для гравців із ірландським паспортом.

Юний форвард забив свій прем'єрний м'яч в АПЛ і став наймолодшим ірландцем, який відзначався голом у найвищому англійському дивізіоні. Про це повідомляє Opta Sports.

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Обафемі вдалося забити у віці 18 років і 169 днів. Поєдинок із Хаддерсфілдом став лише шостим для ірландського нападника в Прем'єр-лізі та п'ятим у нинішньому сезоні.

Майкл Обафемі народився в Дубліні в сім'ї нігерійців, а потім разом із батьками переїхав до Лондона. У структурі "святих" він перебуває з 2016 року.

Англія18 турДжон Смітс (Хаддерсфілд)

Хаддерсфілд - Саутгемптон: Субота 22 грудня 2018

Хаддерсфілд
Матч завершено
1 : 3
Саутгемптон
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Теги
Англія Ірландія Ірландія АПЛ Саутгемптон Саутгемптон Майкл Обафемі Майкл Обафемі Хаддерсфілд - Саутгемптон
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