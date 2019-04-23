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Форвард Саутгемптона Лонг забив найшвидший гол в історії АПЛ

22:05 777 Читать на русском
Форвард Саутгемптона Лонг забив найшвидший гол в історії АПЛ
Шейн Лонг / офіційний сайт АПЛ

Нападнику Саутгемптона Шейну Лонгу знадобилися лічені секунди після стартового свистка арбітра, щоб відкрити рахунок у поєдинку 31-го туру АПЛ проти Уотфорда.

 
Шейн Лонг 1’
1’ Шейн Лонг

Ірландець відкрив рахунок через 7 секунд після старту матчу. Це найшвидший гол в історії Прем'єр-ліги, повідомляє Opta Sports.

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Цікаво, що з центра поля розпочали гравці Уотфорда, та центрбек "шершнів" невдало вибив м'яч із власної половини поля, влучив у Лонга, й той вискочив віч-на-віч із Беном Фостером. Форвард не став обігрувати кіпера, а елегантно відправив сферу над досвідченим воротарем.

Теги
Відеоновини Англія Рекорди АПЛ Уотфорд - Саутгемптон Шейн Лонг Шейн Лонг Саутгемптон Саутгемптон
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