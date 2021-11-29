Форвард Руху був прооперований – відомі терміни відновлення
Лікар Руху Дмитро Бабелюк проінформував про операцію нападника львівського клубу Данила Кондракова.
Кондраков переніс операцію на лівому гомілкостопі у бельгійському Антверпені та вже розпочав процес реабілітації, повідомляє офіційний сайт Руху.
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"Операція пройшла успішно, тривала приблизно 40 хвилин. Наркоз гравець переніс добре, ніяких проблем немає. Орієнтовні терміни відновлення – 3 місяці. Все залежить від процесу відновлення. Сподіваємось, що Данило повернеться до тренувань якнайшвидше", – цитує лікаря Руху Дмитра Бабелюка прес-служба клубу.
Додамо, що Кондраков провів за львів'ян 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами – виключно в Кубку України.
Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль