Кондраков переніс операцію на лівому гомілкостопі у бельгійському Антверпені та вже розпочав процес реабілітації, повідомляє офіційний сайт Руху.

Рух – Металіст 1925 – 2:0 – відео голів і огляд матчу

"Операція пройшла успішно, тривала приблизно 40 хвилин. Наркоз гравець переніс добре, ніяких проблем немає. Орієнтовні терміни відновлення – 3 місяці. Все залежить від процесу відновлення. Сподіваємось, що Данило повернеться до тренувань якнайшвидше", – цитує лікаря Руху Дмитра Бабелюка прес-служба клубу.

Додамо, що Кондраков провів за львів'ян 12 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами – виключно в Кубку України.

Рух впевнено переміг Металіст 1925, завдавши харків'янам четвертої поразки поспіль