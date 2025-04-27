"Це дуже важливий для мене гол. Після відновлення від важкої травми я тривалий час не міг відзначитись. Тому хочеться, щоб цей гол став початком майбутньої гольової серії. Це взяття воріт також хочу присвятити своїй дружині, адже вона дуже мене підтримувала і не дала зневіритись у собі.

"Відчувалось, що можемо дотиснути Рух": Кучер назвав причину чергової невдачі Чорноморця

Ми з Віталієм Холодом багато працюємо над такими передачами і виходом з оборони в атаку. Він може віддати якісний дальній пас, тож я рухався спочатку до нього, але змінив напрям і побіг за спину супернику. Добре, що Віталій та я відчуваємо один одного на полі та можемо розіграти таку комбінацію.

Рух відповідально готувався до матчу з Чорноморцем. Команда розбирала гру суперника, їхні сильні та слабкі сторони. Відтак ми заслужено перемогли, бо були готовими до цього поєдинку", – цитує Климчука пресслужба Руха.

Нагадаємо, до цього востаннє Юрій Климчук забивав 22 жовтня 2023 року в матчі проти Вереса (5:2). У поточному сезоні в активі нападника 1 гол та одна результативна передача у 22-х поєдинках.

Рух заслужено переміг Чорноморець – одесити не змогли покинути зону вильоту