Форвард Руха Климчук: На початку зборів Кучук думав, що я захисник

Нападник Руха Юрій Климчук розповів про курйозний випадок, який трапився під час тренувальних зборів.

"Намагаюся забивати в кожному матчі, допомагати команді. За 12 матчів за Рух забив 10 голів – така результативність у мене була, коли грав у дублі Сталі.

Рух – Чорноморець: на трибунах помітили VIP-гостя, або Як тренер Динамо мотивував львівський клуб на перемогу

Найближча для мене позиція – центральний нападник. Але Кучук тільки посеред зборів дізнався, що я граю в нападі. Він говорив, що я хороший захисник. Те, що мене награвали захисником, дало мені багато. Я мав навчитися розуміти, як діють крайні захисники, щоб потім грати проти них.

Головна мета – зіграти за збірну України. Якщо ми вийдемо з Рухом в УПЛ і будемо у верхній частині таблиці, думаю, все реально", – розповів Климчук в коментарі офіційному сайту Руха.

Перша ліга: Рух здолав Чорноморець і піднявся на друге місце, Худоб'як дублем врятував перемогу Прикарпаття