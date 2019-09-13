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Форвард Руха Климчук: На початку зборів Кучук думав, що я захисник

11:13 363 Читать на русском
Форвард Руха Климчук: На початку зборів Кучук думав, що я захисник
Юрій Климчук (7-й номер) / фото ФК Рух

Нападник Руха Юрій Климчук розповів про курйозний випадок, який трапився під час тренувальних зборів.

"Намагаюся забивати в кожному матчі, допомагати команді. За 12 матчів за Рух забив 10 голів – така результативність у мене була, коли грав у дублі Сталі.

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Найближча для мене позиція – центральний нападник. Але Кучук тільки посеред зборів дізнався, що я граю в нападі. Він говорив, що я хороший захисник. Те, що мене награвали захисником, дало мені багато. Я мав навчитися розуміти, як діють крайні захисники, щоб потім грати проти них.

Головна мета – зіграти за збірну України. Якщо ми вийдемо з Рухом в УПЛ і будемо у верхній частині таблиці, думаю, все реально", – розповів Климчук в коментарі офіційному сайту Руха.

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