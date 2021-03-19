Нападник Рейнджерс Кемар Руф підвів свою команду на чолі зі Стівеном Джеррардом.

Кемар Руф вийшов на поле рятувати Рейнджерс від вильоту з Ліги Європи у матчі проти празької Славії, але лише погіршив ситуацію.

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Через 7 хвилин після виходу англійський форвард прямою ного влетів в обличчя голкіпера гостей Ондржея Коларжа. Після зіткнення арбітр без роздумів вилучив Руфа, а воротар Славії не зміг продовжити поєдинок.

Фінальник свисток зафіксував перемогу чехів (2:0) та виліт Рейнджерс з Ліги Європи.

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