Форвард Рейнджерс прямою ногою врізався в обличчя голкіпера – жахливий фол з Ліги Європи
08:00 - Читать на русском
Нападник Рейнджерс Кемар Руф підвів свою команду на чолі зі Стівеном Джеррардом.
завершено
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
Пітер Олаїнка 15’
Ніколае Станчу 74’
15’ Пітер Олаїнка
61’ Кемар Руф
73’ Леон Балогун
74’ Ніколае Станчу
Кемар Руф вийшов на поле рятувати Рейнджерс від вильоту з Ліги Європи у матчі проти празької Славії, але лише погіршив ситуацію.
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Через 7 хвилин після виходу англійський форвард прямою ного влетів в обличчя голкіпера гостей Ондржея Коларжа. Після зіткнення арбітр без роздумів вилучив Руфа, а воротар Славії не зміг продовжити поєдинок.
Фінальник свисток зафіксував перемогу чехів (2:0) та виліт Рейнджерс з Ліги Європи.
Тепер Джеррард – легенда Рейнджерс: у дитинстві його спіймали на крадіжці, хуліганив у Ліверпулі, одягав футболку МЮ
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