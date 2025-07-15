21-річний форвард Реала Альваро Родрігес зізнався, що цього літа планує залишити клуб, аби отримати регулярну ігрову практику. Нападник, який минулий сезон провів в оренді у Хетафе, визнав, що наразі не має шансів закріпитися в першій команді мадридців.

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"Мені 21 рік, я думаю, що повинен піти – не можу довго чекати. Продовжу свій шлях з надією повернутись. Моя мрія – грати за Реал, і я за неї боротимусь, але для цього спершу маю піти", – приводить слова Родрігеса GOAL.

Форвард також розповів, що свого часу відмовився від пропозицій топ-клубів: "Коли я підписував контракт із Реалом, мене хотіли Барселона й Еспаньйол. Мама сказала агенту, що я піду тільки в Реал, хоча клуб ще навіть не телефонував. Думаю, Манчестер Юнайтед теж проявляв інтерес – мій агент навіть подарував мені англійський словник".

Попри бажання покинути Реал, Родрігес не збирається повертатися до Хетафе. За інформацією джерела, нападник хоче змінити клуб ще до старту сезону. За ним стежать новачки Ла Ліги Леванте й Ельче, а також Райо Вальєкано.

Родрігес став відомим у 2023 році, коли забив важливий гол у мадридському дербі проти Атлетіко. Нещодавно він не потрапив до заявки Реала на КЧС, поступившись місцем Гонсало Гарсії, що також вплинуло на його рішення шукати новий клуб.

Загалом за Реал Родрігес провів 10 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 2,5 мільйона євро.

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