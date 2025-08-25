Форвард Реала вибухнув емоціями після заміни на тлі чуток про свій відхід з команди – Алонсо вже відреагував (ВІДЕО)
Зірка Реала Родріго емоційно відреагував на свою заміну у матчі з Реалом Ов’єдо.
Реал здобув перемогу над Реалом Ов’єдо (3:0) у другому турі Ла Ліги, але головна увага дісталася не грі, а поведінці Родріго.
Реал у важкому матчі розгромив Ов'єдо – Мбаппе оформив дубль, Вінісіус добив новачка з лавки запасних
24-річний бразилець після заміни не приховував роздратування й помітно нервував на лаві запасних. Відповідне відео розмістив у мережі Х акаунт abanga_philemon.
Цікаво, що тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував гру Родріго наступним чином: "У першому таймі він сяяв разом із Каррерасом і Мбаппе. Сьогодні Ов’єдо зіграв добре, було складно знаходити вільні зони, але мене вразила його гра. Нам потрібні всі, а Родріго – звичайний гравець, як і його партнери по команді".
Ситуація навколо Родріго й так напружена – після приходу Хабі Алонсо він втратив місце у стартовому складі, отримуючи значно менше ігрового часу. Раніше повідомлялось, що Реал готовий продати бразильця та очікує пропозиції від клубів АПЛ.
Реал планує продаж своєї зірки – три гранди АПЛ готують шалені пропозиції