Зірка Реала Родріго емоційно відреагував на свою заміну у матчі з Реалом Ов’єдо.

Реал здобув перемогу над Реалом Ов’єдо (3:0) у другому турі Ла Ліги, але головна увага дісталася не грі, а поведінці Родріго.

Реал у важкому матчі розгромив Ов'єдо – Мбаппе оформив дубль, Вінісіус добив новачка з лавки запасних

24-річний бразилець після заміни не приховував роздратування й помітно нервував на лаві запасних. Відповідне відео розмістив у мережі Х акаунт abanga_philemon.

Цікаво, що тренер Реала Хабі Алонсо прокоментував гру Родріго наступним чином: "У першому таймі він сяяв разом із Каррерасом і Мбаппе. Сьогодні Ов’єдо зіграв добре, було складно знаходити вільні зони, але мене вразила його гра. Нам потрібні всі, а Родріго – звичайний гравець, як і його партнери по команді".

Ситуація навколо Родріго й так напружена – після приходу Хабі Алонсо він втратив місце у стартовому складі, отримуючи значно менше ігрового часу. Раніше повідомлялось, що Реал готовий продати бразильця та очікує пропозиції від клубів АПЛ.

️ Xabi Alonso: "They put on a good match. In the first half, he shone with Carreras and Kylian. Today, Oviedo's performance was good, and it was hard to find those spaces, but I'm impressed with the way he played. We need everyone, and Rodrigo is just an ordinary…"

