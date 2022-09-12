Іспанець у нинішньому сезоні награв жалюгідні 19 хвилин, а матч проти Мальорки вкотре просидів у запасі. Асенсіо розминався і влаштував істерику, коли Анчелотті провів останню заміну без нього. 26-річний нападник жбурнув тренувальний жилет, копнув пляшку і сердито всівся на лаву запасних.

Yo ya lo decía , es un chulo y un prepotente. Asensio ya tuviste tus años de gloria, ahora a chupar banquillo.pic.twitter.com/oCsUxkrmR2 — Alejandro (@AlejaandroFCB) September 11, 2022

"Насправді я ще хотів випустити Маріано і Асенсіо. Марко був злий, і я це розумію. У цей період він є найбільш постраждалим гравцем у команді. Він дуже важливий для нас, і я беру до уваги його реакцію", – сказав Анчелотті після матчу.

Додамо, що контракт Асенсіо з Реалом завершується наступного літа. Вже у міжсезоння ходили чутки про продаж вінгера, однак він все ж залишився на Сантьяго Бернабеу.

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