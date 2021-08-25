Нападник ПСВ Еран Захаві ще довго згадуватиме свій момент у матчі плей-офф кваліфікації ЛЧ проти Бенфіки.

На 62-ій хвилині ізраїльтянин змарнував найкращу можливість, щоб таки вразити ворота "орлів".

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Коді Гакпо увірвався до карного майданчика та викотив м'яч на Захаві. Нападник ПСВ надто жорстко поставив ногу і вліпив у поперечину з 6 метрів. Шокований Еран впав на коліна, не вірячи своїй невдачі.

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Додамо, що Бенфіка Романа Яремчука втримала задовільну нульову нічию та виборола путівку до групового етапу ЛЧ.

Бенфіка у меншості втримала нічию з ПСВ, прорвавшись у груповий етап ЛЧ за сумою двох матчів – Яремчук зіграв 61 хвилину