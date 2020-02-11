"Форвард повинен забивати": Marca вважає, що Альбасете страждає через Зозулю – найдорожчого гравця команди

Нападник Альбасете Роман Зозуля отримав порцію критики від провідного спортивного видання Іспанії.

Альбасете залишається найменш результативною командою Сегунди. 19 забитих м’ячів – головна причина страждань ламанчців, які не перемагають у другому дивізіоні Іспанії 10 матчів поспіль і скотились до зони вильоту. Авторитетна Marca вважає, що Роман Зозуля, головна надія "механічного сиру", повинен робити значно більше.

Зозуля пропустить матч з головною сенсацією Іспанії

"Він забив лише 3 голи в 24-х поєдинках – це занадто мало як для найдорожчого гравця в команді, попри те, що українець не виконує пенальті. Востаннє він відзначався 25 жовтня у матчі проти Кадіса, понад три місяці тому. Ця серія продовжиться ще на один тиждень, адже Зозуля отримав п’яту жовту картку проти Понферрандіни та пропустить зустріч з Мірандесом. Таким чином, Алькарас повинен залучати когось з нових форвардів – Керола або Нуньєса.

Найкращим снайпером Сегунди є Стуані (Жирона) з 20-ма голами в активі. За ним розташувались Юрі (Понферрадіна, 16) і Луїс Суарес (Сарагоса, 14). Десять м’ячів провели: Садіку (Малага), Алекс (Кадіс), Віера (Лас-Пальмас), Стоїчков (Алькоркон) та Ортуньйо (Ов’єдо). Чотири і більше забили 57 футболістів, а Зозуля посідає 58-ме місце у рейтингу, яке ділить ще з 30-ма гравцями.

Хоча Зозуля допомагає команді іншими чеснотами, насамперед, працездатністю, сміливістю у боротьбі, повною самовіддачею від першої та до останньої хвилини, головна мета нападника – забивати голи. Зозуля не забиває, а Альбасете страждає", – зазначає видання.

Нагадаємо, що у минулому сезоні Роман забив 11 голів у 37-ми поєдинках Сегунди.

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