– Як то кажуть, перший млинець завжди нанівець. Дуже прикро, що так розпочали. Мабуть, повпливав наш пропущений м’яч. Ми пропустили, трохи знітилися, більше метушні якоїсь з’явилося, тому що до нашого гола ми дуже добре розпізнавали ситуації, добре виходили, знаходили вільних партнерів. Але потім щось трішки зламалося, і вже 2-й гол перед перервою трішки добив нас. Звичайно, у 2-му таймі ми мали надолужувати втрачене та поспішати ще більше.

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– Вийшов Гайдучик у старті, видно було, що десь намагалися завантажувати туди м’яч. Коли ви виходили з заміни, ваші завдання, я так розумію, вже були інші, з огляду на рахунок. Які настанови вам давав тренер?

– Я потрібен був, щоб додати агресії, десь не вистачало цього і в 1-му таймі. Чим зміг – тим допоміг. Звичайно, хочеться забитих м’ячів, перемоги, але… Так, звичайно, мені потрібно було витягнути захисників, і щоб наші вінгери вривалися у вільні зони. Щось вдавалося, щось ні, але є ще тиждень, щоб усе виправити. Сподіваюся, що у 2-й грі ми виступимо краще та пройдемо далі.

– Чи здивував суперник?

– Ви знаєте, впливають різні ситуації. Наші експерти кажуть: "Андорра, Андорра", але ж ви бачите, що там багато гравців з доброю школою, і вони – ви ж бачили – трішки зіграніші, тому що ми тільки розпочинаємо наш шлях з новим тренерським складом. Для когось, як для мене, щось не в новизну, для хлопців це в новизну. Звичайно, на все потрібен час, але я впевнений, що все буде добре і будемо додавати з кожною грою, з кожним тренуванням у розумінні, у виправленні тих помилок, яких, на жаль, було дуже багато. Будемо вірити, – цитує Філіппова FootballHub.

Нагадаємо, матч-відповідь між Санта-Коломою та Поліссям відбудеться вже менш ніж за тиждень – 31 липня. Початок зустрічі о 19:00.

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