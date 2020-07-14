Форвард Олімпіка Шахаб здивував амбітними планами донецької команди на наступний сезон

Іранський форвард донецького Олімпіка Захедітабар Шахаб переконаний, що його команда наступного сезону боротиметься за місце в зоні Ліги чемпіонів.

"Кожна команда прагне у першу шістку. Але Олімпік може поборотися не лише за Лігу Європи, але і за зону Ліги чемпіонів, тому що в команді достатньо досвідчених гравців.

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Наші результати говорять самі за себе. Так, часом нам не щастило, хоча і грали добре. Вважаю, якщо будемо працювати наполегливіше – зможемо потрапити і в топ-3, щоб поборотися за медалі чемпіонату. Немає нічого неможливого.

Для мене переїзд в Олімпік – можливість потрапити в Європу. У тому числі – грати в Лізі Європи чи Лізі чемпіонів. Думаю, це можливо", – сказав Шахаб у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, за два тури до фінішу поточного сезону Олімпік з 27-ма очками йде у турнірній таблиці УПЛ десятим.

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