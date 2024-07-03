Форвард Олександрії офіційно проміняв УПЛ на Першу лігу
Минай вирішив продовжити співпрацю з Єгором Гунічевим, але вже на повноцінній основі.
Український нападник Олександрії Єгор Гунічев продовжить кар'єру в Минаї, повідомляє офіційний сайт "лисів".
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Закарпатці активізували опцію викупу 20-річного форварда, який минулий сезон провів на правах оренди за команду Желько Любеновіча. Терміни та умови трансферу не розголошують.
Нагадаємо, Гунічев – вихованець Краматорська, за який дебютував у 2022 році. До Олександрії приєднався у вересні 2022 року.
Минулого сезону провів за Минай 22 матчі, в яких забив 3 голи (двічі Олександрії та один раз Шахтарю). Викликався у молодіжну збірну України. Transfermarkt оцінює його у 300 тисяч євро.
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