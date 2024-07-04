Український форвард Олександрії Андрій Андрейчук продовжить кар'єру в Буковині, повідомляє офіційний сайт чернівецького клубу.

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21-річний нападник підписав з командою Валерія Кривенцова угоду терміном на два сезони з можливістю продовження ще на один рік.

Цікаво, що прес-служба Олександрії оголосила про відхід гравця у статусі вільного агента через завершення контракту, тоді як Буковина заявила, що скористалась опцією викупу контракту футболіста, який виступав за "жовто-чорних" на правах оренди.

Нагадаємо, Андрейчук – вихованець івано-франківського Прикарпаття. До Олександрії приєднався у липні 2021 року. У січні 2024-го був орендований Буковиною (6 голів і 1 асист в 10 матчах). Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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