Форвард Олександрії одружився з гарячою іспанською моделлю – щасливі фото молодят
08:00 - Читать на русском
Клаудіо Спінеллі втратив статус холостяка.
Нападник Олександрії Клаудіо Спінеллі одружився з моделлю Сієло Лопес. Церемонія відбулась в іспанському місті Кордова.
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Нагадаємо, аргентинський форвард перебрався до Олександрії влітку на правах оренди. Контракт гравця належить Дженоа. За український клуб Спінеллі провів 17 матчів, в яких відзначився двома голами.
Після 18-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 6-й сходинці.
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