Крістал Пелас та Ньюкасл розійшлись миром (1:1) у 9-му турі англійської першості. Окрасою зустрічі став гол Каллума Вілсона.

Крістал Пелас протягом всього поєдинку мінімально переважав, що й конвертувалось у гол Бентеке. Ще двічі "орли" влучали у каркас воріт.

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Але Каллум Вілсон врятував нічию для Ньюкасла. Та ще й як! Після подачі з кутового м'яч поскакав по головах футболістів обох команд та прилетів до 29-річного форварда. Вілсон пробив у падінні через себе і розкішно "зняв павутину" у воротах.

Ньюкасл після дев'яти турів залишився на передостанній сходинці з чотирма заліковими балами. В активі Каллума Вілсона чотири голи у п'яти поєдинках АПЛ сезону 2021/22.

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