США, Ліга 1

Шарлотт Індепенденс – Грінвілл – 2:1

Голи: Беннетт, 24 (п.), Шевцов, 85 – Фрікі, 50

Яремчук дублем з асистів допоміг Брюгге перемогти в матчі чемпіонату Бельгії

Колишній форвард Десни Ілля Швецов, який нині захищає кольори клубу третьої американської ліги Шарлотт Індепенденс, знову відзначився гольовою дією за свою команду. Господарі завдяки пенальті повели в рахнку в середині першого тайму, однак по переві пропустили у відповідь і довелось розпочинати все з початку.

Тренер команди з Північної Кароліни на 84-й хвилині вирішив випустити замість автора першого гола Шевцова. І українець віддячив за довіру! У першому ж моменті йому вдалось вивести свою команду вперед і, як наслідок, принести надважливі три очки. Ілля зумів звільнитися від щільної опіки захисників і першим дотягнувся до м'яча після навісу з кутового, головою переправивши сферу повз голкіпера.

Нагадаємо, у поточному сезоні Шевцов у 16-ти матчах за Шарлотт Індепенденс забив 2 голи і віддав 1 результативну передачу. Його команда після 25-ти турів йде шостою, маючи у своєму активі 33 очки – від лідера її відділяє 7 пунктів.

"У збірну ми приїдемо, читаючи позитивні новини з фронту": Ротань – про кадрові втрати, новачків і вдячніть ЗСУ