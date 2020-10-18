У поєдинку 3-го туру німецької Бундесліги U-19 Нюрнберг приймав Кайзерслаутерн. У складі господарів на поле вийшов нападник молодіжної збірної України Ерік Шуранов, якого справедливо можна назвати героєм матчу.

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Спочатку 18-річний гравець на 6-й хвилині дальнім ударом відкрив рахунок у матчі. А за дві хвилини до закінчення гри, коли його команда вже поступалась супернику, головою переправив м'яч у сітку і врятував Нюрнберг від поразки.

Таким чином, після 3-х турів команда українця посідає у турнірній таблиці Бундесліги U-19 сьому сходинку, набравши 5 очок.

Нагадаємо, Шуранов народився в Німеччині, але його батьки походять з України. Футболіст виступав за збірні України U-17, U-18, U-19, а також викликався Русланом Ротанем в команду U-21.

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