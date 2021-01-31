"Навколо нього збираються люди. Він харизматична людина, притягує. Він буде робити колектив всередині команди, це відчувається вже зараз.

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У 12-му турі УПЛ я виконував панєнку. Я вважаю себе холоднокровним. У Першій і Другій лігах я реалізував всі пенальті. А в УПЛ одного разу влучив у поперечину і раз в штангу, тобто воротарі ще мої пенальті не відбивали. Я сам винен, що не забив.

А Мілевський прийшов у команду, дав мені запотиличник і сказав: "Подивися 2006-й рік, як треба бити пенальті". Посміявся і все", – сказав Нурієв у програмі "Футбольний формат".

Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.

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