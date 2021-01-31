Форвард Миная Нурієв: Мілевський дав мені запотиличник і сказав: "Подивися 2006-й рік, як треба бити пенальті"
Нападник закарпатської команди Анатолій Нурієв поділився думками щодо свого одноклубника Артема Мілевського.
"Навколо нього збираються люди. Він харизматична людина, притягує. Він буде робити колектив всередині команди, це відчувається вже зараз.
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У 12-му турі УПЛ я виконував панєнку. Я вважаю себе холоднокровним. У Першій і Другій лігах я реалізував всі пенальті. А в УПЛ одного разу влучив у поперечину і раз в штангу, тобто воротарі ще мої пенальті не відбивали. Я сам винен, що не забив.
А Мілевський прийшов у команду, дав мені запотиличник і сказав: "Подивися 2006-й рік, як треба бити пенальті". Посміявся і все", – сказав Нурієв у програмі "Футбольний формат".
Нагадаємо, Мілевський приєднався до Миная наприкінці минулого року на правах вільного агента. До цього 36-річний форвард виступав за Динамо Брест.
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