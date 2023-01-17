У минулому турі АПЛ Манчестер Юнайтед в манчестерському дербі обіграв Манчестер Сіті. Антоні Марсьяль через пошкодження не міг повноцінно тренуватися перед матчем, але дуже хотів зіграти.

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"Я намагався берегти Антоні, тому він не тренувався протягом тижня. Я знав, що початок буде дуже важливим у такій грі, і Марсьяль справді добре вміє пресингувати. Він є дуже важливою складовою нашого пресингу. Марсьяль благав про місце у стартовому складі старті, тому ми вирішили дати йому змогу це зробити", - розповів головний тренер “дияволів”.

Нагадаємо, що Антоні Марсьяля зіграв лише в першому таймі звітного матчу, а потім пішов відпочивати. Наразі також дуже сумнівно, що нападник зможе зіграти в матчі проти Крістал Пелас. У цьому сезоні француз провів у складі МЮ 9 матчів, забив три голи та віддав дві результативні передачі.

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