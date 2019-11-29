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Форвард Мальме Розенберг – про перемогу над Динамо: Це був до біса відкритий матч

09:18 439 Читать на русском
Форвард Мальме Розенберг – про перемогу над Динамо: Це був до біса відкритий матч
Маркус Розенберг / Sydsvenskan

Нападник Мальме Маркус Розенберг поділився своїми враженнями від перемоги над київським Динамо у матчі 5-го туру Ліги Європи.

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

"Динамо провело неймовірно хорошу гру. Пощастило, нам вдалося забити ранній гол. Суперник був дуже швидким, вони активно діяли через лівий фланг. Ми не змогли їх стримати взагалі протягом першої половини, але в другому таймі ми закрили опонентів трохи краще. Це був до біса відкритий матч. Були дві команди, які грали неймовірно добре з м'ячем і, можливо, трохи гірше без м'яча.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Прощання з уболівальниками? Це було емоційно. Було важко вийти на поле, коли я все це побачив. Дуже емоційно, але як тільки почалася гра, я повністю на ній сфокусувався. Любов, яку я отримую від уболівальників, я повертаю. Це важко описати словами", – цитує Розенберга Sydsvenskan.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі 37-річний форвард забив 2 голи у ворота Динамо. Зокрема, вирішальний м'яч на 90+6-й хвилині. Після перемоги над Динамо шведська команда посідає друге місце у групі В. В останньому турі групового етапу Мальме на виїзді зіграє проти Копенгагена.

Мальме – Динамо: Київ втрачає тріо на ключовий матч ЛЄ – трилер від 37-річного режисера, в якому вбивцею міг бути кожен

blog_ava
Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу
00:42
31184
Теги
Мальме - Динамо Ліга Європи Маркус Розенберґ Маркус Розенберґ Мальме Мальме
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