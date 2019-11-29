Форвард Мальме Розенберг – про перемогу над Динамо: Це був до біса відкритий матч

Нападник Мальме Маркус Розенберг поділився своїми враженнями від перемоги над київським Динамо у матчі 5-го туру Ліги Європи.

"Динамо провело неймовірно хорошу гру. Пощастило, нам вдалося забити ранній гол. Суперник був дуже швидким, вони активно діяли через лівий фланг. Ми не змогли їх стримати взагалі протягом першої половини, але в другому таймі ми закрили опонентів трохи краще. Це був до біса відкритий матч. Були дві команди, які грали неймовірно добре з м'ячем і, можливо, трохи гірше без м'яча.

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Прощання з уболівальниками? Це було емоційно. Було важко вийти на поле, коли я все це побачив. Дуже емоційно, але як тільки почалася гра, я повністю на ній сфокусувався. Любов, яку я отримую від уболівальників, я повертаю. Це важко описати словами", – цитує Розенберга Sydsvenskan.

Нагадаємо, у вчорашньому матчі 37-річний форвард забив 2 голи у ворота Динамо. Зокрема, вирішальний м'яч на 90+6-й хвилині. Після перемоги над Динамо шведська команда посідає друге місце у групі В. В останньому турі групового етапу Мальме на виїзді зіграє проти Копенгагена.

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