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Форвард Мальме: Хочемо показати, що є кращою командою, ніж Динамо

27 листопада 23:52 83 Читать на русском
Форвард Мальме: Хочемо показати, що є кращою командою, ніж Динамо
Йо-Інге Бергет / ФК Динамо

Нападник Мальме Йо-Інге Бергет сподівається на позитивний результат у матчі 5-го туру групового турніру Ліги Європи проти Динамо.

 

"Ми провели хороший матч у Києві. Звичайно, ми знаємо, наскільки можемо бути хорошими на домашній арені. Сподіваюся, нам вдасться контролювати хід матчу. Тоді Мальме зможе показати, що є кращою командою, ніж Динамо", – передає слова Бергета офіційний Twitter Мальме.

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Нагадаємо, у Києві динамівці мінімально переграли Мальме завдяки голу Віталія Буяльського під завісу матчу.

Матч Мальме – Динамо пройде 28 листопада. Початок о 22:00 за київським часом. Після 4-х турів Динамо набрало 6 очок – стільки ж у Копенгагена, який завдяки кращим додатковим показникам очолює групу B. Мальме набрав 5 пунктів, у Лугано – лише 2 бали.

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Теги
Ліга Європи Мальме - Динамо Йо-Інґе Берґет Йо-Інґе Берґет Мальме Мальме
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