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Форвард Лугано Карліньйос зазнав травми і ризикує не зіграти проти Динамо

11:13 466 Читать на русском
Форвард Лугано Карліньйос зазнав травми і ризикує не зіграти проти Динамо
Карліньйос / ФК Лугано

Лугано, суперник Динамо у Лізі Європи, зазнав кадрової втрати незадовго до матчу з киянами.

 

Нападник Карліньйос зазнав травми коліна у матчі чемпіонату Швейцарії проти Серветта, передає офіційний сайт Лугано, посилаючись на слова головного тренера Фабіо Челестіно.

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Ступінь травми стане відомий за кілька днів. Футболіст ризикує не зіграти у матчі 2 туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо, який відбудеться 3 жовтня.

У 1 турі підопічні Олексія Михайличенка вдома переграли Мальме (1:0).

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