Форвард Ліверпуля Тайво Авоньї поточний сезон проведе в Уніоні, повідомляє офіційний сат мерсисайдців.

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23-річний фуболіст виступатиме за берлінський клуб на правах оренди.

Нагадаємо, нігерієць минулого сезону вже виступав у Бундеслізі, захищаючи кольори Майнца. Футболіст провів за "карнавальників" 12 матчів і забив один гол.

У Ліверпуль Авоньї перейшов у 2015 році з нігерійського клубу Імперіал – "червоні" тоді виклали за перспективного нападника 1,1 млн євро. До слова, у складі молодіжної національної збірної U-17 він у 2013 році став чемпіоном світу.

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