"Повернувся Тьяго Мендес, Жан Лукас не зможе зіграти.

Доменек може відновити кар'єру в Нанті – він не тренував 10 років

Мусса Дембеле також не вийде на поле – він зламав руку на вчорашньому тренуванні. Сподіваюся, він вибув ненадовго", – цитує тренера офіційний твіттер ліонців.

До слова, матч Ліон – Нант відбудеться у середу, 23 грудня. Початок поєдинку о 22:00. У нинішньому сезоні Мусса Дембеле провів 16 матчів у чемпіонаті, в яких забив лише 1 м'яч.

Нещадні Ліверпуль і МЮ, новий політ Кріша, круте піке Арсенала, Маліновський допоміг "стратити" Фонсеку – огляд вікенду