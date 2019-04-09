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Форвард Лейпцига Кунья відзначився шедевральним голом – премія Пушкаша знайшла свого володаря

06:00 676 Читать на русском
Форвард Лейпцига Кунья відзначився шедевральним голом – премія Пушкаша знайшла свого володаря
Матеус Кунья сам не може повірити у свій гол / Фото CBF

"Рідко, але мітко" – саме так можна охарактеризувати нападника РБ Лейпциг Матеуса Кунью.

11’ Кай Хавєрц
23’ Кай Хавєрц
 
Марсель Забітцер 17’
Тімо Вернер 64’
Еміль Форсберг 72’
Матеус Кунья 84’
11’ Кай Хавєрц
17’ Марсель Забітцер
23’ Кай Хавєрц
64’ Тімо Вернер
72’ Еміль Форсберг
84’ Матеус Кунья

В матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг на виїзді розібрався з Байєром (4:2).

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Окрасою цього поєдинку став останній гол у виконанні бразильського нападника гостей Матеус Куньї. 19-річний форвард "фінтом Зідана" пошив у дурні захисника і красиво перекинув голкіпера. Емоції молодого гравця після такого гола говорять самі за себе.

В поточнму сезоні Бундесліги Кунья провів 21 поєдинок, в яких відзначився лише двома голами та асистом.

Теги
Відеоновини Премія Пушкаша Матеус Кунья Матеус Кунья Байєр - РБ Лейпциг Німеччина РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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