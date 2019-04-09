Форвард Лейпцига Кунья відзначився шедевральним голом – премія Пушкаша знайшла свого володаря

Матеус Кунья сам не може повірити у свій гол / Фото CBF

"Рідко, але мітко" – саме так можна охарактеризувати нападника РБ Лейпциг Матеуса Кунью.

В матчі 28-го туру чемпіонату Німеччини РБ Лейпциг на виїзді розібрався з Байєром (4:2).

11 друзів Шупо-Мотінга – найжахливіші промахи в історії футболу з Торресом та Форланом у головних ролях

Окрасою цього поєдинку став останній гол у виконанні бразильського нападника гостей Матеус Куньї. 19-річний форвард "фінтом Зідана" пошив у дурні захисника і красиво перекинув голкіпера. Емоції молодого гравця після такого гола говорять самі за себе.

В поточнму сезоні Бундесліги Кунья провів 21 поєдинок, в яких відзначився лише двома голами та асистом.