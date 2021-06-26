36-річний форвард вийшов на поле у грі відбіркового турніру Арабського кубка проти Бахрейну (0:2). Цей матч став для нього 185-м у складі збірної Кувейту.

Португалія – Франція: Роналду повторив світовий рекорд за результативністю

Як інформує офіційний сайт ФІФА, за кількістю проведених поєдинків за національну команду аль-Мутава став новим світовим рекорсдменом. Він перевершив досягнення екс-гравця збірної Єгипту Ахмеда Хассана (184 поєдинки), який завершив кар'єру в національній команді в 2012-му.

Цікаво, що серед футболістів, які продовжують виступати за збірні, найближче до рекорду перебувають Серхіо Рамос, у якого 180 матчів, та Кріштіану Роналду – 178.

Зауважимо, на клубному рівні Бадер аль-Мутава виступає за Аль-Кадісію з 2002 року і лише у 2011-му його на пів сезону відправляли в оренду в Аль-Наср.

Герой дня: Карім Бензема затьмарив Роналду, рятівника України і сенсацію Євро-2020, а про секс-скандал уже забуто