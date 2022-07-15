Бразильський нападник Колоса Дієго Сантос продовжить кар'єру у Залаегерсезі, повідомляє офіційний сайт угорського клубу.

Чемпіон світу U-20 Сафронов продовжить кар'єру в Угорщині

24-річний футболіст виступатиме за нову команду на правах оренди протягом наступного сезону. Залаегерсег матиме право першочергово викупу гравця.

Нагадаємо, Сантос перейшов у Колос влітку 2021 року з Вітебська за 120 тисяч євро. Після початку повномасштабної війни прихистився у польській Ягеллонії, за яку у 8 матчах забив 2 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

До слова, до угорців нещодавно приєднався ще один представник українського футболу – чемпіон світу U-20 у складі збірної України Олександр Сафоронов.

Залаегерсег за підсумками минулого сезону посів у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини восьму сходинку.

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