Паулаускас найближчим часом перейде до словацького Земпліна, повідомляє Sport Arena.

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Литовський форвард приєднався до Колоса з албанської Егнатії в січні 2024 року. Контракт гравця з ковалівським клубом діє до 30 червня 2026 року.

Другу частину сезону 2024/25 Паулаускас провів в оренді у Динамо (Батумі). Нападник зіграв там 15 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист. У складі Колоса Гітіс провів 21 гру в УПЛ та відзначився одним забитим м'ячем.

До слова, Земплін фінішував 7-м у минулому сезоні чемпіонату Словаччини.

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