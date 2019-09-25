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Форвард Карпат Бойчук отримав виклик у збірну Молдови на матчі відбору Євро-2020

08:25 1071 Читать на русском
Форвард Карпат Бойчук отримав виклик у збірну Молдови на матчі відбору Євро-2020
Александру Бойчук / Карпати

Нападник львівських Карпат Александру Бойчук отримав шанс допомогти своїй збірній у жовтневих матчах євровідбору.

 

Збірна Молдови запросила 22-річного гравця на поєдинки відбору Євро-2020 проти Андорри (11 жовтня) та Албанії (14 жовтня), інформує офіційний сайт Карпат.

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Бойчук не брав участі у вересневих матчах молдован, в яких команда зазнала нищівних поразок від Ісландії (0:3) та Туреччини (0:4). Цього ж разу тренерський штаб збірної Молдови на чолі з українцем Семеном Альтманом вирішив вдатися до послуг представника Карпат, в активі якого шість поєдинків за національну команду.

Нагадаємо, Бойчук перебрався до Карпат в кінці літа і вже встиг зіграти в трьох матчах за галичан, щоправда, без результативних дій.

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Теги
Карпати Карпати Александру Бойчук Александру Бойчук Молдова Молдова Євро-2020 Андорра - Молдова
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